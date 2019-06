Jan de Hoop (64) gaat voorlopig nog niet met pensioen. De nieuwslezer maakt in zijn videodagboek bekend dat hij in elk geval tot 18 december 2021 het Ontbijtnieuws gaat presenteren.

Hij zal dit drie dagen in de week blijven doen, vertelt De Hoop. Vorig jaar liet hij nog weten dat hij in 2019, als hij zijn dertigjarig nieuwslezersjubileum viert, wilde stoppen met presenteren.

Samen met RTL Nieuws-hoofdredacteur Harm Taselaar heeft De Hoop nu besproken dat hij aan het eind van het jaar voor twee jaar zal bijtekenen. De Hoop zal tot zijn 67e verjaardag, op 18 december 2021, driemaal per week in de vroege RTL-nieuwseditie te zien zijn. Momenteel doet hij dit viermaal in de week.

"Het is misschien minder leuk voor de mensen die al lang genoeg van me hebben, maar dat is wat het is."

De Hoop presenteert sinds 1989 het Ontbijtnieuws, toen nog op RTL Veronique.