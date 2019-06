Sophie Hilbrand is bezig met het ontwikkelen van een nieuw praatprogramma, zo vertelt de presentatrice in gesprek met Het Parool.

"Ik ben wel met iets bezig, maar kan er niet veel over zeggen. Het is iets in een studio, met gesprekken die door mij worden geleid. Is dat een talkshow? Ja, hè? Een talkshow is voor mij niet heilig, hoor", vertelt Hilbrand.

De presentatrice laat weten ook al heel blij te zijn met haar nieuwe programma Opstandelingen, waarvoor ze zich mag vastbijten in bepaalde onderwerpen.

"Dat vind ik ook een mooie manier van tv maken. En zeker nu met de kinderen ambieer ik geen dagelijkse talkshow. Wekelijks? Misschien, als er een goed idee is", aldus Hilbrand.