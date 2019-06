Miss Montreal wordt de nieuwe coach bij The Voice Kids. De zangeres begeleidde al langer talent bij de volwassen editie van The Voice of Holland, maar gaat nu dus ook met kinderen aan de slag, maakt ze via Instagram bekend.

"Prachtig om dit te mogen doen! Sluit ook geweldig aan bij mijn ambassadeurschap voor Jeugdfonds Sport & Cultuur", schrijft Sanne Hans (de echte naam van Miss Montreal) in een eerste reactie.

De zangeres begon in 2016 als coach bij The Voice of Holland. Ze was drie seizoenen op rij in de talentenjacht te zien. Ze werd in het afgelopen seizoen vervangen door Lil' Kleine, omdat ze meer tijd wilde besteden aan haar eigen muziekcarrière. Het is de bedoeling dat ze voor het tiende seizoen weer terugkeert in de rode stoel.

In The Voice Kids zal Miss Montreal te zien zijn naast Marco Borsato, Anouk en Ali B. Ze vervangt Ilse DeLange. Het negende seizoen van de talentenjacht voor kinderen begint in 2020.