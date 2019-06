Humberto Tan is met AVROTROS in gesprek om net als Dionne Stax een radioprogramma te presenteren op NPO Radio 1. Dat bevestigt een woordvoerder van de omroep zaterdag in gesprek met het AD.

Het is de bedoeling dat Tan op de vrijdag een ander programma gaat maken. "Maar hierover zijn we nog in gesprek, het is nog niet rond", aldus de omroep tegenover de krant.

De rest van de week ligt de presentatie in handen van Toine van Peperstraten en Stax, die eerder deze week aankondigde over te stappen van de NOS naar AVROTROS.

Vrijdag wist Albert Verlinde in 6 Inside al te melden dat Tan in gesprek zou zijn met AVROTROS. Volgens de entertainmentdeskundige wilde de omroep niet in hetzelfde persbericht bekend maken dat Stax en Tan, die in 2017 in opspraak raakten omdat ze een affaire zouden hebben, beiden aan het radioprogramma verbonden zijn. De twee hebben nooit bevestigd dat er sprake was van een verhouding.

Stax was twaalf jaar lang werkzaam bij de NOS en kondigde donderdag de overstap naar AVROTROS aan. Daar gaat ze naast het nieuwe radioprogramma ook het televisieprogramma DNA Onbekend presenteren. Tan blijft op televisie werkzaam voor RTL.