Vanaf maandag presenteert Art Rooijakkers de zomeravondtalkshow Zomer met Art op RTL 4. Dat zijn nieuwe programma maar tien weken op televisie te zien is, vindt de presentator alleen maar een zegen.

"Ik vind het fijn dat het programma een duidelijke periode van tien weken op televisie is en ik daarna weer energie in een ander programma kan steken", vertelt Rooijakkers in gesprek met NU.nl.

Volgens de presentator kan hij maar moeilijk keuzes maken. "Als ik uit eten ga, vind ik het bijvoorbeeld lastig om een hoofdgerecht kiezen. Dan ben ik blij als we tapas eten, want dan kan ik van verschillende dingen genieten. Met mijn werk is dat precies zo. Ik vind het een prettig idee dat iets eindig is en ik weer andere programma's kan maken."

Zomer met Art is geen standaard talkshow. "Ik zit niet aan het hoofd van een tafel, zoals je dat kent van Pauw en Jinek. We proberen een losse zomerse sfeer te creëren, met meerdere zitjes bijvoorbeeld. Iedereen is in de zomer wat relaxter en zonniger en ik hoop dat je die sfeer terugziet in het programma."

Rooijakkers presenteert het programma elke week met weer een andere gastpresentator, zo zullen onder anderen Merel Westrik, Gert Verhulst, Richard Groenendijk en Ellie Lust naast hem te zien zijn.

'Ik moet het wel een beetje leuk maken voor mezelf'

"De basis van het programma is eigenlijk het idee van: met welke mensen lijkt het me leuk om mijn avond af te sluiten op een zomers terras? Daar is het mee begonnen. Tja, ik moet het wel een beetje leuk maken voor mezelf, toch?", aldus de presentator.

Rooijakkers maakt zich geen zorgen over of er wel of geen klik zal zijn met zijn mede-presentatoren. "Het is natuurlijk maar voor vijf dagen. Er zijn ook mensen die al twintig jaar dezelfde vervelende collega hebben op het gemeentehuis in Harderwijk. En op televisie kan het soms ook leedvermaak zijn als je twee presentatoren hebt tussen wie het niet werkt", lacht hij.

Zomer met Art geen voorbode voor eigen dagelijkse talkshow

De presentator ziet Zomer met Art niet als voorbode van een eigen dagelijkse talkshow. Volgens Rooijakkers komt dat vooral door deze levensfase, waarin hij het veel te leuk vindt om verschillende soorten programma's te maken. Zo maakte hij sinds zijn overstap naar RTL 4 de reportageserie Iedereen Had Het Erover en de spelshow Praat Nederlands Met Me .

"Dat is rijkdom. Ik ben naar RTL overgestapt voor nieuwe energie en dat zit dus wel goed. Maar als je een primetime talkshow doet zoals Jeroen Pauw, Eva Jinek en straks Beau van Erven Dorens, bestaat je hele leven daaruit. Ik neem daar mijn petje voor af, maar dat zit er nu niet in voor mij. Ik vind het te leuk om verschillende dingen te doen en ook bij mijn tweelingdochters op de eerste rij te mogen zitten als ze elke dag weer iets nieuws leren" aldus de presentator.

Zomer met Art is vanaf maandag 17 juni elke werkdag om 22.30 uur op RTL 4 te zien.