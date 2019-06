Ellie Lust maakt voor de AVROTROS de documentaire Ellie aan de verkeerde kant. In het programma gaat Lust in gesprek met slachtoffers en spreekt ze ook mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan homodiscriminatie en -geweld.

De oud-politiewoordvoerder praat onder anderen met een 26-jarige homoseksuele jongen die met een honkbalknuppel in elkaar werd geslagen en sindsdien nauwelijks nog over straat durft.

Ook gaat Lust in gesprek met mensen die geweld hebben gebruikt tegenover homo's en stelt hen de vraag hoe zij tot hun daad zijn gekomen.

"Tijdens mijn jarenlange werk voor Roze in Blauw bleef ik mezelf deze vraag stellen: waarom zou je iemand die net even anders is dan jij moeten veroordelen?", zegt Lust over de documentaire.

Ze zegt niet te kunnen bevatten waarom deze onverdraagzaamheid soms leidt tot geweld. "Op die vraag wil ik met deze documentaire nu eindelijk antwoord krijgen, want wat ik onverdraagzaam vind, is juist die onverdraagzaamheid van de ander. Dus wie is hier nu eigenlijk van de verkeerde kant?"

Ellie aan de verkeerde kant is op maandag 29 juli, in de week dat Amsterdam Pride plaatsvindt, te zien om 21.15 uur op NPO3.