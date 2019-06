Kickbokser Rico Verhoeven is donderdag in de prijzen gevallen bij de uitreiking van The Best Social Awards. Ook YouTuber en presentator Bram Krikke heeft een award gewonnen.

Verhoeven won de prijs voor beste sporter en Krikke werd uitgeroepen tot 'best personality'.

Het kanaal StukTV is uitgeroepen tot beste YouTuber en zangeres Merol is volgens de jury en het publiek de beste nieuwkomer.

Daarnaast waren er ook prijzen voor de satirische site De Speld en de YouTube-serie #BOOS met Tim Hofman (beste YouTube-serie). Hofman won deze prijs vorig jaar ook. GroenLinks-leider Jesse Klaver is donderdag voor de derde keer uitgeroepen tot beste politicus.

De nominaties voor de prijzen werden door een jury, publiekssuggesties en de redactie van The Best Social Media bepaald. De uiteindelijke winnaars zijn door het publiek gekozen. De uitreiking vond plaats in evenementencentrum Casco in Amsterdam.