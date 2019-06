Britt Dekker zal voor het eerst een eigen studioprogramma presenteren. De voormalige realityster, die ook video's maakt voor haar YouTube-kanaal Paardenpraat TV, gaat een dierenquiz presenteren voor AVROTROS.

"Dit is heel cool, ik krijg mijn eigen dierenquiz bij AVROTROS op NPO3", schrijft de 27-jarige Dekker donderdag op Instagram.

"Echt supergaaf, want dit is mijn eerste eigen studioprogramma en we hebben echt twee megatoffe teamcaptains die nog geheim moeten blijven." Tot slot vermeldt Dekker dat de quiz Britt's Beestenbende gaat heten.

Dekker werd bekend na haar deelname aan Take me Out en Echte meisjes in de jungle. Daarna maakte ze enkele programma's in samenwerking met Ymke Wieringa. Sinds 2018 is ze te zien in Zappsport en Te leuk om waar te zijn.

In maart liet Dekker nog weten programma's te gaan maken voor Talpa. Wat ze precies gaat doen en op welke zender dat zien is, werd door Dekker niet vermeld. Het is niet duidelijk of deze plannen nog steeds doorgaan.