De Commissie Integriteit Publieke Omroep (CIPO) heeft geoordeeld dat NPO-baas Frans Klein de gedragscode van de omroep niet heeft geschonden. Het handelen van de directeur werd onderzocht, omdat hij nevenfuncties niet bij de NPO zou hebben opgegeven.

Klein raakte in april in opspraak vanwege een artikel in NRC, waaruit bleek dat hij tussen 2011 en 2016 bestuurder was geweest van een Britse brievenbusfirma. Dat bedrijf, Bidrio Limited, zou in Nederland zijn gebruikt om een bv op te richten voor een Thais restaurant.

Later berichtte NRC dat de firma na 2016 zou zijn ondergebracht bij een stroman, naar verluidt om de Britse antiwitwaswet te kunnen omzeilen. Klein ontkende dat en liet weten dat hij met deze constructie werkte om zijn jongere broer, een restauranteigenaar met schulden, te kunnen helpen.

De Telegraaf kwam met het nieuws dat Klein op kosten van de omroep een etentje in zijn eigen restaurant had gedeclareerd. Volgens de NPO had Klein hier toestemming voor gevraagd en ook gekregen, wat ook geldt voor de nevenfunctie. "Maar feiten laten niet zien wat dit soort berichtgeving écht met mensen - in dit geval Frans - doet", schrijven omroepbaas Shula Rijxman en Martijn van Dam, lid van de raad van bestuur.

Uitleg onderzoek CIPO

De CIPO meldt vragen te hebben gesteld aan zowel de NPO als BNNVARA, waar Klein eerder werkzaam was. Daarbij komt de commissie tot de conclusie dat Klein zijn nevenfunctie heeft gemeld bij zijn indiensttreding en dat dit conform de toenmalige regels is gebeurd. De functie zou niet in strijd zijn geweest met belangen van de NPO of BNNVARA.

Hoe specifiek Kleins omschrijving van de nevenfunctie destijds is geweest en of de brievenbusfirmaconstructie ter sprake is gekomen, wordt verder niet duidelijk gemaakt. In april zei BNNVARA wel tegen NRC niet te hebben geweten van Kleins nevenfuncties bij Bidrio. "Over de financiële en juridische aspecten van deze onderneming was en is bij ons niets bekend", aldus de omroep. De CIPO was donderdag niet bereikbaar voor een verdere toelichting.

Daarnaast onderzocht de CIPO de kosten voor het 25-jarig jubileum van Frans Klein. Het feest werd gevierd in zijn eigen restaurant. Volgens BNNVARA heeft niet hijzelf, maar hebben zijn medebestuurders voor de locatie gekozen. Wel vindt de CIPO dat het achteraf gezien beter zou zijn geweest om het jubileum ergens anders te vieren, om zo de schijn van belangenverstrengeling te vermijden.