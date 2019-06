Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Film: Dheepan

23.20-1.05 uur op NPO2

Om de burgeroorlog in Sri Lanka te ontvluchten, doen een ex-Tamil Tijger, een vrouw en een meisje zich voor als een gezin, zodat ze als vluchtelingen erkend kunnen worden in Frankrijk. Ze kennen elkaar nauwelijks, maar proberen samen een leven op te bouwen in de voorstad van Parijs.

Film: The Revenant

20.30-23.40 uur op Veronica

De avonturier Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) sluit zich in het jaar 1823 aan bij Rocky Mountain Fur Company. Tijdens een zware expeditie diep in de Amerikaanse wildernis wordt Glass aangevallen door een beer en voor dood achtergelaten door zijn gezelschap. Gedreven door zijn wil om te leven en zijn liefde voor zijn familie, moet Glass zich een weg banen door een zware en strenge winter.

DiCaprio kreeg met deze rol eindelijk zijn welverdiende Oscar.

Film: If I Stay

20.30-22.35 uur op SBS9

Mia Hall (Chloë Grace Moretz) dacht dat het kiezen tussen een muziekopleiding aan Julliard óf bij haar grote liefde Adam blijven, de moeilijkste beslissing van haar leven zou zijn. Maar alles verandert als een zorgeloos familie-uitje eindigt in een tragedie. Zwevend tussen leven en dood, is er nog maar één beslissing over voor Mia, die niet alleen haar toekomst maar ook haar lot bepaalt.

Documentaireserie: Leef je droom

21.20-22.10 uur op NPO1

Lyndon Pinches en zijn zwangere vrouw Ruth wagen de gok van hun leven. Ze hebben allebei hun werk in Groot-Brittannië opgegeven om zonder enige ervaring al hun spaargeld in een safarihotel in de Zambiaanse jungle te steken. Ze hebben maar vier maanden om de bouw van hun safarihotel te voltooien voor al hun geld op is. Dat terwijl ze geen greintje bouwkundige kennis hebben.

Documentaireserie: Verborgen kunstdorpen

19.05-20.00 uur op NPO1

In Birdham bezoekt Penelope Keith de oudste jachthaven van Engeland, waar ze aan boord stapt bij olympisch zeilkampioen Sarah Ayton. Op het eiland Wight bezoekt ze het huis van een negentiende-eeuwse vrouwelijke beroemdheid die tot voor kort anoniem op een bankbiljet stond. Aan de rotsachtige zuidoostkust van het eiland speurt Keith een verborgen parel op: Steephill Cove.