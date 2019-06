Dionne Stax gaat samen met Toine van Peperstraten een nieuw AVROTROS-programma presenteren op NPO Radio 1. Stax verbindt zich vanaf oktober exclusief aan de omroep, waarmee haar periode bij de NOS tot een einde komt.

"Ik vind het ongelooflijk spannend om het warme bad van de NOS na twaalf jaar te verlaten", reageert Stax in een persbericht. "Ik kijk terug op vele mooie en bijzondere momenten en ben de NOS erg dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen."

"Tegelijkertijd voel ik dat ik klaar ben voor een nieuwe stap", gaat de 34-jarige presentatrice verder.

"Door het brede aanbod van de programma's van AVROTROS kan ik nog meer van mezelf laten zien. Naast DNA Onbekend zijn er andere nieuwe tv-programma's in ontwikkeling en ik kijk er ook erg naar uit om dagelijks radio te gaan maken."

Stax gaat onder meer DNA Onbekend presenteren, dat voorheen werd gepresenteerd door Caroline Tensen. Zij stapte eerder dit jaar over naar RTL.

Er was nog sprake van dat het programma met Tensen zou meeverhuizen naar de commerciële omroep, maar aan het AD laat AVROTROS weten DNA Onbekend "dusdanig belangrijk" te vinden dat dit niet het geval is.

'Stax heeft zich bewezen als veelzijdige presentatrice'

"Dionne heeft haar sporen inmiddels ruimschoots verdiend als presentatrice van het NOS Journaal, verkiezingsavonden en documentaires", stelt Bart Barnas, mediadirecteur van AVROTROS.

"In relatief korte tijd heeft ze bewezen dat ze een uitstekende en veelzijdige presentatrice is. Het is goed nieuws voor de publieke omroep dat Dionne ervoor kiest om zich bij AVROTROS verder te ontwikkelen als allround presentatrice op televisie en radio."

'Nieuwszender beter laten aansluiten bij behoefte luisteraar'

Eerder op donderdag werd al bekend dat NPO Radio 1 een nieuw middagprogramma zal krijgen.

"We werken achter de schermen aan mogelijke wijzigingen vanaf 2020 in de middagprogrammering van NPO Radio 1. Ons gezamenlijke doel is onze nieuwszender nog beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de luisteraar én het ritme van de dag", liet directeur audio Jurre Bosman van NPO in een reactie aan NU.nl weten.

De afgelopen periode zou er uitgebreid en lang met alle betrokken omroepen zijn gesproken. "Dit betekent dat er nu na brede afstemming bij de omroepen een voorstel ligt om van 14.00 tot 16.00 uur een nieuw gevarieerd middagprogramma te introduceren, gevolgd door een actueel blok van 16.00 tot 18.30 uur met nieuws en actualiteiten, in te vullen door twee verschillende programma's."

Deze zomer definitief besluit over eventuele nieuwe programmering

Bosman zegt goed te begrijpen dat eventuele veranderingen kunnen leiden tot onrust bij programmamakers. "Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om met elkaar te werken aan een nog sterker NPO Radio 1. We hechten dan ook aan een zorgvuldige procedure. Uiteindelijk zal de raad van bestuur van NPO deze zomer een definitief besluit nemen over een eventuele nieuwe programmering vanaf 2020."

Een woordvoerder van AVROTROS laat aan NU.nl weten dat het definitieve besluit inderdaad nog genomen moet worden, maar dat het slechts om een formaliteit gaat. "Het voornemen van zowel de NPO als AVROTROS is om deze nieuwe programmering door te laten gaan. We hebben er alle vertrouwen in dat die geaccordeerd zal worden."