Weinig Nederlanders maken zich druk om online nepnieuws. Dit in tegenstelling tot andere landen, blijkt uit de Mediamonitor 2019, voor de tweede keer uitgevoerd door het Commissariaat voor de Media en Reuters Digital News Report.

Van alle 38 landen die aan het jaarlijkse mediaonderzoek meedoen, maken Nederlanders zich het minst zorgen om nepnieuws.

31 procent van de Nederlanders antwoordt bevestigend op de stelling 'Ik maak me zorgen welk nieuws klopt en welk nieuws niet'. Brazilië staat hier op de eerste plaats, de stelling werd door 85 procent van de onderzoekdeelnemers bevestigend beantwoord.

Wel is het vertrouwen in nieuws in het algemeen wat gezakt: 53 procent vertrouwt het nieuws, in tegenstelling tot 59 procent in 2018.

Vertrouwen in nieuwsmerken stijgt

Het vertrouwen in nieuws op sociale media is laag, maar papieren dagbladen, televisienieuws en online nieuwsmerken worden wel als zeer betrouwbaar ingeschat.

De betrouwbaarheid voor nieuwsmerken die de respondent kent is gestegen van 6,3 naar 6,4. De betrouwbaarheid van nieuwsmerken die de respondent zelf gebruikt is gestegen van 7,0 naar 7,2.

NOS Nieuws wordt door de respondenten als meest betrouwbaar gezien en krijgt van de gebruikers gemiddeld een 7,75 als cijfer. De tweede plaats in deze lijst is voor RTL Nieuws (7,45) en NU.nl sluit de top 3 af met een beoordeling van 7,23.