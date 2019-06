Fernando Halman pleit voor meer diversiteit op Nederlandse redacties.

"Als een journalist niet zo veel weet van urban, zal hij het altijd als gevaarlijk bestempelen", zegt de radio-dj in de VARAgids.

"Nederland is een van de mooiste landen van de wereld voor mij. Er wonen zoveel nationaliteiten in ons land", zegt de 38-jarige Halman, die al vijftien jaar verbonden is aan het urbanradiostation FunX. "De truc die we moeten leren, is dat we verbinden en niet verdelen."

"Ik praat nooit in kleur, omdat ik mensen wil beoordelen op hun leven en waar ze voor staan. Natuurlijk hebben we vooroordelen door de manier waarop we opgroeien, maar we zijn oud en wijs genoeg om ons daarvan te distantiëren."

'Mijn taak om te laten zien dat het anders zit'

Volgens Halman werd hij zelf soms ook voor talkshows gevraagd om de diversiteit in balans te brengen, maar dat gaat dikwijls vergezeld van hokjesdenken. "Ik heb in het verleden wel gemerkt dat als er een onderwerp met een tintje was, ze mij vroegen."

"Soms denken mensen dat ik door mijn kleur weinig zal weten over andere dingen dan hiphop. Ik vertelde laatst in een talkshow over Queen en linkte die band aan hiphop - Freddy Mercury was een immigrant, en de rappers Wyclef Jean en Vanilla Ice gebruikten samples van Queen in hun nummers. Als je mij nog nooit hebt ontmoet, dan ga je uit van wat je kent, en dan is het mijn taak om je te laten zien dat het anders zit."

'Ze zullen de pijn beter begrijpen'

Halman snapt hoe vooroordelen kunnen ontstaan, maar vindt het ook teleurstellend. "Dit is precies waarom we onze kinderen op school in de geschiedenisles moeten uitleggen hoe het komt dat bepaalde bevolkingsgroepen hier wonen."

"Sommige mensen worden moe van het onderwerp slavernij, maar zij begrijpen niet waar de pijn vandaan komt. Als je meer aandacht aan dat onderwerp schenkt, zullen ze die pijn beter begrijpen."