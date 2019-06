Marjon de Hond keert terug als weervrouw op televisie en zal aan de slag gaan bij RTL, maakt de zender dinsdagmiddag bekend.

"Leuk hè, supertof toch?", stelt De Hond, die het nieuws dinsdagochtend zelf al verklapte in de ochtendshow van Veronica. De weervrouw is vanaf donderdag 13 juni weer te zien bij RTL. Ze doet haar eerste weerbericht om 18.15 uur bij EditieNL.

De 47-jarige De Hond presenteerde tussen 1999 en 2010 het weer in de uitzendingen van het NOS Journaal. Op de vraag of ze het werk gemist heeft, antwoordt ze: "Ik vind presenteren ontzettend leuk en ik hou ontzettend van het weer. Als het onweert, is het toch ook fantastisch?"

De Hond was in de afgelopen jaren regelmatig te zien als freelance weervrouw bij Omroep Flevoland. Ze zegt in een eerste reactie blij te zijn weer op landelijk niveau terug te keren.

Vooruitblikkend op haar nieuwe werkgever zegt De Hond: "Het presenteren van het weer voor een commerciële zender is wel een stuk losser. Dat past goed, zal ik maar zeggen."

De Hond zal bij RTL 4 de plek innemen van de recentelijk naar Talpa vertrokken Amara Onwuka en Dennis Wilt.