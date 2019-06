De Nederlandse presentator Rob van Rees, die in de jaren zeventig een van de grondleggers van de Nederlandse verkeersinformatie op de radio was, is na een kort ziekbed overleden.

Van Rees overleed donderdagochtend op tachtigjarige leeftijd in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen, laat zijn familie zondag weten.

In de jaren zestig werkte Van Rees voor de Algemene Verkeersdienst van de politie en was hij chauffeur van een van de Porsches die het verkeer destijds regelden.

Later ging Van Rees verkeersinformatie op de radio verzorgen. Dat begon met een wekelijks bericht dat hij thuis met een bandrecorder opnam. Later werd dit uitgebreid naar dagelijkse verkeersinformatie vanuit Driebergen, waar Van Rees en collega's zelf een leescabine met telefoonverbinding hadden gebouwd.

Later werd de verkeersinformatie ook in de spits en uiteindelijk ieder (half) uur voorgelezen. Inmiddels is het verzorgen van de verkeersinformatie niet meer het werk van de politie, maar van diensten als ANWB en Rijkswaterstaat.

Eind jaren tachtig presenteerde Van Rees nog een seizoen het programma Autovisie bij RTL-Veronique. Het programma stopte na een verschil van mening tussen Autovisie en de sponsors, aldus de zoon van Van Rees.

Tot aan zijn pensioen was Van Rees vervolgens woordvoerder bij het toenmalige korps landelijke politiediensten (KLPD).