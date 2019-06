De eerste aflevering van het nieuwe programma Thank you for the music wist zaterdagavond 582.000 kijkers te trekken.

De muzikale spelshow van SBS6 staat daarmee op de dertiende plek in de lijst met best bekeken programma's van de dag, blijkt zondag uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

In Thank you for the music nemen drie duo's het tegen elkaar op. Elk duo bestaat uit een vaste teamcaptain - Soundos el Ahmadi, Sanne Hans of Johnny de Mol - en een BN'er. Kim-Lian van der Meij presenteert de spelshow.

Thank you for the music was niet de enige nieuwe show op SBS6. Ook Zoek de fouten maakte zijn debuut. De sketchshow was goed voor 345.000 kijkers.

NOS Journaal van 20.00 was best bekeken programma

De meeste mensen, ruim 1,7 miljoen, stemden zaterdag af op het NOS Journaal van 20.00 uur. De nieuwsuitzending van 18.00 uur staat met bijna 1,1 miljoen kijkers op de tweede plek. Kassa maakt de top drie af met een kijkersaantal van ruim een miljoen.

Het WK voetbal voor dames trok ook op de tweede speeldag veel bekijks. De wedstrijd tussen Noorwegen en Nigeria werd op NPO3 door 682.000 mensen bekeken.

Naar de openingswedstrijd tussen Frankrijk en Zuid-Korea op vrijdag hebben iets minder mensen gekeken. Daar stemden 651.000 kijkers op af.