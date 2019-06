Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Muziekshow: It Takes 2

20.30-22.30 uur op SBS6

Met nog vier zangvogels in de race is het tijd voor de finale. Wie weet de jury én het publiek van zijn of haar talent te overtuigen en volgt YouTuber OnneDi op als beste zanger?

Documentaire: 2Doc: Jane

22.55-00.24 uur op NPO2

Zonder enige ervaring kennis of wetenschappelijke opleiding vertrekt de destijds 26-jarige Jane Goodall bijna zestig jaar geleden naar Tanzania op chimpansees in het wild te bestuderen. Haar werk wordt vastgelegd door natuurfilmer Hugo van Lawick. Vier jaar geleden wordt zijn filmmateriaal gevonden en gesmeed tot dit hartverwarmende portret.

Film: The Lost World: Jurassic Park

20.30-23.05 uur op SBS9

Vier jaar na het mislukken van zijn dinosauruspretpark op Isla Nublar vertelt John Hammond aan Ian Malcolm dat er nog een eiland is ('Site B'), waar dinosaurussen gefokt werden voordat ze naar Isla Nublar werden overgebracht. Sinds de ramp zijn de dino's alleen achtergebleven en hebben ze zich flink voortgeplant. Met enige tegenzin reist Ian samen met een team wetenschappers, onder wie zijn vriendin Sarah, voor onderzoek naar het eiland. Al snel komen ze erachter dat ze daar niet de enige mensen zijn.

Misdaadserie: Greyzone

22.15-23.50 uur op NPO1 Extra

Als de Zweedse veiligheidsdienst in Göteborg een vrachtwagen onderschept, doet agent Eva Forsberg een angstaanjagende ontdekking. Op hetzelfde moment wordt software­ontwikkelaar Victoria Rahbek geïnterviewd door oud-klasgenoot Iyad Adi Kassar, maar dat gesprek neemt een bizarre wending.

Film: Shadowlands

21.20-23.25 uur op Canvas

C.S. Lewis is de auteur van het boek The Lion, The Witch, and the Wardrobe. Hij geeft in de jaren dertig les op de Oxford Universiteit onder de naam Jack. Een Amerikaanse fan, Joy Gresham, zoekt hem op in Oxford. Dat moment is het begin van een liefdesrelatie.