Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Expeditie Schoonmoeder

20.30-21.30 uur op TLC

Patty Brard reist samen met schoonmoeders en -dochters naar een eiland om daar aan hun moeizame relatie te werken. Komen ze dichter bij of juist verder van elkaar af te staan?

Informatief programma: DWDD Summerschool

21.35-22.15 uur op NPO1

Bart Van Loo neemt ons mee naar de Lage Landen in de middeleeuwen (1369-1467) en vertelt over de extravagante banketten, uitgekiende huwelijkspolitiek en nobele ridders. Wat werd er geserveerd, was er ook muziek en wat waren de regels van het riddertoernooi?

Film: The Prince and Me

20.30-22.40 uur op NET5

Kroonprins Edvard van Denemarken vertrekt incognito en met zijn assistent Soren naar Amerika om zich te bezinnen. In het studentencafé ontmoet hij de mooie studente Paige Morgan die daar werkt, maar die ontmoeting loopt slecht af. Later worden beiden aangewezen als partners in de les chemie, zeer tegen de zin van Paige die al precies weet waar ze met haar drukke leven naartoe wil en Eddie in de weg ziet staan.

Reisdocumentaire: Martin Clunes: Islands of America

22.15-23.10 uur op NPO1

De eerste halte van Clunes is het tropische Hawaï. Hij kijkt verder dan het traditionele beeld van Hawaï, het toeristenparadijs met prachtige stranden en surfers, en aanschouwt de ravage die er aangericht wordt door uitbarstende vulkanen. Daarna vliegt hij 4.000 kilometer noordwaarts naar Alaska en ruilt de tropische regenwouden in voor gletsjers, en de overvolle stranden voor één van de meest dunbevolkte gebieden van Amerika.

Realityprogramma: The Great British Bake Off

20.35-21.35 uur op NPO1

Geheel tegen de traditie in start dit negende seizoen met de koekweek. De twaalf amateurbakkers moeten 24 identieke biscuitjes bakken die zowel iets over henzelf als over een plek in Groot-Brittannië zeggen. Wie moet de tent al direct verlaten?