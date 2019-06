Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Misdaadserie: Endeavour Morse

21:30-23:05 uur op NPO1

De dienders die het succesvolle team van het inmiddels gesloten Cowley Station vormden, zijn nu verspreid over de regio. Zo werkt Endeavour met tegenzin bij een politiepost op het platteland, terwijl zijn kompaan Fred Thursday zich verveelt op het bureau van Castle Gate. De twee worden weer samengebracht door de moord op een schoolmeisje.

Documentaire: 2Doc: Putin’s Witnesses

22:55-00:40 uur op NPO2

Op 31 december 1999 draagt Boris Jeltsin de macht onverwachts over aan zijn zelfgekozen opvolger, voormalig KGB-kopstuk Vladimir Poetin. In Putin's Witnesses geeft de gelauwerde filmmaker Vitaly Mansky een beeld van het eerste jaar van Poetin, de man die het land terugvoerde naar een nationalisme dat doet denken aan de Sovjet-periode en die met tirannieke middelen nu al twee decennia aan de macht is.

Film: The Transporter

20:30-22:20 uur op Veronica

Chauffeur Frank Martin (Jason Statham) is in te huren als transporteur van goederen, mensen of andere illegale zaakjes. Op een dag bekijkt hij het luidruchtige pakketje dat hij moet vervoeren en vanaf dat moment gaat alles mis. Frank krijgt het aan de stok met een gevaarlijke crimineel en moet vechten voor zijn leven.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in juni.

Reportageserie: Onze boerderij

20:35-21:30 uur op NPO1

Yvon Jaspers start haar zoektocht naar het echte boerenleven bij Agnes, de eerste boerin die ooit meedeed aan Boer zoekt Vrouw en wiens droom het was samen met een man het boerenbedrijf van haar ouders te runnen. Die heeft ze inmiddels gevonden en samen hebben ze twee kindjes. Maar hun boerendroom dreigt uit te lopen op een nachtmerrie.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen.

Realityprogramma: Obese

20:30-21:30 uur op RTL4

Ludo eet al jaren meer dan goed voor hem is. Het gevolg is dat hij niet meer in een vliegtuigstoel past, na drie stappen buiten adem is en zijn hart op het punt van begeven staat. Er moet iets gebeuren, en snel ook. Angela en haar team schieten ten hulp!