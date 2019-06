Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Dramaserie: New Amsterdam

21.25-22.20 uur op Net5

Als ze aan de overkant van de oceaan érgens bedreven in zijn, is het wel in het verzinnen van bloedstollende cliffhangers. Zo ook in deze laatste aflevering van het ziekenhuisepos New Amsterdam, waarin de thuisbevalling van Max' (Ryan Eggold) vrouw Georgia uit de klauwen loopt. En dan moet de echte klap nog komen.

Dramaserie: Butterfly

21.00-22.10 uur op BBC First

De elfjarige Max zit al jaren niet lekker in zijn vel. Hij ontdekt dat zijn angsten, twijfels en frustratie ontstaan uit een diep verlangen om Maxine te worden. Zijn zus Lily is de enige die hij kan vertrouwen, maar zij merkt al snel dat een broertje met genderproblemen ook andere strubbelingen met zich meebrengt; ze voelt zich steeds meer verwaarloosd door haar ouders, die met hun gedachten alleen maar met Max bezig zijn.

Film: 22 Jump Street

20.30-23.00 uur op RTL 7

Agenten Jenko (Channing Tatum) en Schmidt (Jonah Hill) gaan opnieuw undercover als de broers Doug en Brad McQuaid. Ze moeten als eerstejaarsstudenten op de universiteit proberen uit te zoeken wie er achter de nieuwe drugssensatie genaamd WHYPHY zit. Jenko wordt al snel omarmd door het populaire American football-team en Schmidt probeert de nerdy artscene te infiltreren. Als blijkt dat de twee agenten compleet andere ideeën hebben over hoe ze de zaak het best kunnen oplossen, komt hun vriendschap onder druk te staan.

Film: The Last Witch Hunter

20.30-22.35 uur op Veronica

In de moderne wereld leven heksen die de Zwarte Dood op de wereld los willen laten. Legers van heksenjagers over de hele wereld vechten al eeuwen tegen deze vijand. Het is de dappere krijger Kaulder (Vin Diesel) gelukt om de koningin der heksen te doden en daarbij moordde hij ook een deel van haar volgers uit. Als straf vervloekte zij hem.

Film: Boogie Nights

20.30-23.30 uur op SBS9

De opstandige tiener Eddie (Mark Wahlberg) wordt ontdekt door pornoregisseur Jack (Burt Reynolds) en groeit al snel uit tot pornoster Dirk Diggler. In de jaren zeventig is Dirk een grote ster, maar wanneer de jaren tachtig aankloppen en pornofilms minder populair worden, is het ook gedaan met Dirks succes, en daar kan hij maar moeilijk mee omgaan.

