Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij

Realityprogramma: Ali’s Mensentuin

21:30-22:35 uur op SBS6

Ali's Mensentuin is een uniek sociaal experiment en spraakmakend entertainment in één. Ali B. onderzoekt elke week de eigenaardigheden én overeenkomsten van mensen in vijf aparte 'hokken' in de mensentuin van Nederland. Groepen die ogenschijnlijk helemaal niets met elkaar delen of angstig tegenover elkaar staan. Maar verschillen ze echt zo van elkaar? Sterker nog: is er misschien zelfs iets wat ze delen?

Documentaire: Schapenheld

20:30-22:00 uur op NPO2

Schaapherder Stijn trekt met zijn kudde dagelijks over de Brabantse heide. De schaapherder lijkt een ideaal leven te leiden: in plaats van achter een bureau in een kantoor te zitten, stapt hij met de neus fier in de wind de heide rond. Maar Stijn is van terreineigenaren afhankelijk en die huren hem en zijn kudde steeds minder vaak in om hun gebied te laten begrazen.

Film: Charlie’s Angels

20:30-22:15 uur op RTL8

Natalie, Dylan en Alex zijn drie stoere meiden die door de mysterieuze Charles Townsend bij elkaar zijn gebracht om voor hem te werken als privédetectives. Ze onderzoeken de ontvoering van de computerprogrammeur en miljardair Eric Knox. De hoofdverdachte in de zaak is zakenman Roger Corwin. Als hij de software van Knox combineert met zijn satellieten, kan hij iedereen ter wereld opsporen.

Realityprogramma: In de voetsporen van Dr. Pol

20:30-21:30 uur op RTL4

We maken kennis met Pim, Manon en Marten, die gaan strijden om een baan in de wereldberoemde dierenpraktijk van de 76-jarige dr. Pol. Ze reizen af naar het winterse Weidman in Michigan, waar dr. Pol hen ontvangt en rondleidt in zijn praktijk. De dierenartsen krijgen meteen al te maken met het eigenzinnige karakter van dr. Pol als hij zelfs het ontvlooien van een kudde koeien niet aan hen durft over te laten.

Film: Jurassic Park

20:30-23:05 uur op NET5

Miljardair John Hammond heeft een dierenpark vol dinosaurussen gebouwd en voordat de deuren open kunnen, moet de veiligheid gecheckt worden. Hij nodigt enkele experts uit die van dichtbij de prehistorische dieren mogen bewonderen. Natuurlijk gaat er iets fout en komen de dino's uit hun kooien.