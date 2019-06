Presentatrice Tooske Ragas en radio-dj Gijs Staverman zijn deelnemers van Dancing with the Stars. Eerder werd al bekend gemaakt dat schrijfster Heleen van Royen en snowboarder Bibian Mentel meedoen aan het dansprogramma.

Ragas plaatste vrijdag een foto van zichzelf en haar medekandidaten op Instagram.

Naast Staverman, Van Rooyen en Mentel zijn daarop ook oud-choreograaf Barry Stevens, zangeres Samantha Steenwijk, oud-voetballer Anouk Hoogendijk en zangeres Berget Lewis te zien.

De presentatrice tagt bij de foto ook presentator Jamie Trenité, rapper Keizer en YouTuber Rutger Vink.

Dancing with the Stars was van 2005 tot 2009 te zien bij RTL. Na tien jaar maakt het dansprogramma een rentree met Chantal Janzen als presentatrice. De 39-jarige Tegelse gaat een duo vormen met Tijl Beckand, maakte ze zelf bekend in de uitzending van RTL Boulevard.

Bekende Nederlanders vormen koppels met professionele dansers

In het dansprogramma, dat oorspronkelijk bij de BBC te zien was, vormen bekende Nederlanders koppels met professionele dansers en voeren zij verschillende dansstijlen uit voor een livepubliek. Aan het einde van de dans worden de paren beoordeeld door een jury. In elke aflevering moet één koppel de danswedstrijd verlaten.

De eerste drie Nederlandse seizoenen werden gepresenteerd door Ron Brandsteder en Sylvana Simons. Twee jaar na het derde seizoen volgde een seizoen dat werd gepresenteerd door Beau van Erven Dorens en Lieke van Lexmond.

Het nieuwe seizoen van Dancing with the Stars is vanaf 7 september bij RTL 4 te zien.