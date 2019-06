Nog een kleine twee weken en de astronomische zomer is begonnen. Ook op podcastgebied is er al van alles om alvast in de stemming te komen voor de warme maanden van het jaar.

De Festivalpodcast

Met de zomer begint ook het festivalseizoen: elk weekend vindt er wel iets leuks plaats. In De Festivalpodcast houden Festileaks en KINK de luisteraars in tweewekelijkse uitzendingen op de hoogte van het laatste festivalnieuws, recente aankondigingen en andere ontwikkelingen op festivalgebied.

Beluister de podcast hier

De Zomer van 1945

De zomer van 1945 was een bijzondere; de Tweede Wereldoorlog was net voorbij en voor veel mensen geldt die zomer daarom als een memorabele tijd. In deze podcast, die al in 2005 is opgenomen door Steven Emmens en Koos van Noppen, wordt een aantal van deze mensen geportretteerd.

Beluister de podcast hier

Travel Tales

Wie aan de zomer denkt, denkt aan reizen. Komiek Mike Siegel gaat in deze podcast op zoek naar de leukste, interessantste en ergste reiservaringen. Zo gaat hij in gesprek met Lee Abbamonte, die op zijn 32e al alle landen ter wereld heeft bezocht.

Beluister de podcast hier

Zomergasten

In de zomer wordt er weinig nieuws op televisie uitgezonden, maar vaste prik op de publieke omroep is de interviewreeks Zomergasten. De gasten van de komende serie zijn nog niet bekend. Maar wie vorig jaar één of meerdere afleveringen heeft gemist, kan deze alsnog terugluisteren in podcastvorm. De redactie van het programma heeft de gesprekken met onder anderen Eric Wiebes en Louis van Gaal online gedeeld.

Beluister de podcast hier

This one time at Summer Camp

In de VS brengen veel kinderen en tieners hun zomers door in summer camps. Ze brengen met leeftijdsgenoten een paar weken in de bossen door om spelletjes te spelen en aan andere activiteiten mee te doen. Komiek Steve Bugeja gaat in deze podcast in gesprek met mensen die bij zo'n kamp werkten of er regelmatig een bezochten. Bugeja hoopt de geïnterviewden leuke onthullingen te ontfutselen.

Beluister de podcast hier