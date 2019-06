Het woordspel Lingo keert terug op televisie. Talpa Network blaast het format, dat als laatst werd uitgezonden bij AVROTROS, nieuw leven in op SBS6.

Het programma zag op 5 januari 1989 het levenslicht. Op 2 oktober 2014 was de voorlopig laatste aflevering van het programma te zien. In Lingo gaan twee teams van twee mensen de strijd met elkaar aan.

Lucille Werner was de laatste die het programma presenteerde. Robert ten Brink, Francois Boulangé en Nance gingen haar voor. Wie de presentatie bij SBS6 krijgt, wordt evenals de begindatum later deze maand bekend.

In een reactie aan NU.nl laat Talpa Network echter weten dat de spelshow in het najaar van 2019 te zien zal zijn als dagelijks programma in de vooravond.

'Lingo krijgt een frisse uitstraling'

"Het spel behoudt uiteraard zijn kracht, maar met een look-and-feel die bij deze tijd past en een vernieuwd decor krijgt Lingo een frisse uitstraling", zegt Marco Louwerens, directeur televisie van Talpa Network in een persbericht.

"Het staat nog steeds als een huis. Daarom worden er alleen een paar kleine puntjes op de i gezet, die ervoor zorgen dat je als kijker nog beter en actiever kan meepuzzelen. We hopen met dit programma goed aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de kijkers."

Voor Werner is de terugkeer van Lingo bij SBS6 een hard gelag. De presentatrice stapte eind 2018 over van SBS naar KRO-NCRV. Ze was tien jaar lang het gezicht van Lingo.

'Terugkeer Lingo is fantastisch'

Werner laat op Instagram weten erg blij te zijn met de terugkeer van het programma. "Je komt weer terug en dat is fantastisch! Tien jaar lang hebben we heel veel plezier gehad. Gelachen, de meest gekke dingen gedaan, gevochten voor ons bestaan en altijd wisten we te overleven", schrijft de presentatrice.

Werner hoopt dat Lingo net als vroeger van waarde zal zijn voor mensen die de Nederlandse taal willen leren. "En dat je net als toen zorgt dat iedereen uit alle lagen van de samenleving welkom bij je is", aldus de presentatrice.