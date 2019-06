RTL Nederland, Talpa Network, De Persgroep en Mediahuis hebben gezamenlijk gereageerd op de mogelijke verdwijning van reclame voor 20.00 uur op de publieke omroep. De commerciële partijen noemen het plan een "juiste stap".

"De dubbele inkomstenstroom van de publieke omroep, een unicum in het Europese medialandschap, is al jaren een doorn in het oog van de lokale commerciële mediapartijen vanwege de marktverstorende werking", valt te lezen in het persbericht dat vrijdag is gepubliceerd.

De commerciëlen denken dat de positie van alle Nederlandse mediapartijen wordt versterkt ten opzichte van buitenlandse mediaspelers, mocht het plan inderdaad doorgang vinden.

"Door een eerlijke marktwerking komt er ruimte die het Nederlandse publiek ten goede komt. Dat de politiek hierin nu een concrete stap zet, is te prijzen en noodzakelijk om een divers, innovatief en gezond medialandschap voor de langere termijn zeker te stellen."

Meer regionaal nieuws en experimentele programma's

NPO3 gaat mogelijk volledig op de schop, zo werd woensdag bekend. De zender zal op termijn plaatsmaken voor meer regionaal nieuws, maar er is ook ruimte voor experimentele programma's.

De roep om de publieke omroep reclamevrij te maken, klinkt ieder jaar luider en luider, zeker nu de advertentie-inkomsten toch al teruglopen. Als de omroepen geen adverteerders hoeven te trekken, staan de omroepen minder onder druk om zo veel mogelijk kijkers te trekken en dus voorrang te geven aan amusement, is de gedachte.

Door reclame nog wel in de avonduren toe te staan, kiest de regeringscoalitie nu voor een minder duur compromis.

NPO: Plannen zijn wéér harde bezuiniging

De NPO stelde eerder in een reactie zeer ontstemd te zijn, omdat de organisatie niet door het ministerie van de plannen op de hoogte is gebracht. "Als de berichten in de media kloppen, betekent dit opnieuw een forse bezuiniging voor de publieke omroep", vertelde een woordvoerder. "Dat gaat dan absoluut ten koste van goede en geliefde programma's en maakt de publieke omroep minder slagvaardig."

Volgens de NPO lijken de plannen ook in strijd met het regeerakkoord "waarin wordt gepleit voor een sterke publieke omroep". "Maar vooralsnog heeft de minister de plannen nog niet bevestigd en wachten we dus nog even af waar hij mee gaat komen."