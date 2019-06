Hoewel hij eerder liet weten "klaar te zijn" met zijn bekendste personage Tante Es, werkt Jörgen Raymann aan een programma waarin al zijn typetjes terugkomen.

De 52-jarige komiek mist Tante Es "intens", zo vertelt hij in gesprek met Margriet. "Ik ben daarom bezig met een programma waarin al mijn typetjes terugkomen, maar dan in een nieuw jasje. Want ik was destijds een beetje stil blijven staan omdat ik ze niet had doorontwikkeld."

De typetjes zullen een "2.0-versie" zijn van Raymanns bekende personages als Tante Es en slager Achmed, die hij eerder vertolkte in zijn eigen talkshow Raymann is Laat, dat in 2011 verderging onder de titel zo:RAYMANN, en stopte in 2014.

'Ze is mijn moneymaker'

De komiek, die in 2017 liet weten een schuld van ongeveer 600.000 euro te hebben veroorzaakt door "foute beslissingen", ontdekte onlangs dat Tante Es "zijn moneymaker" is.

"Ik ben nu weer op een punt dat ik voldoende verdien en haar kan opvoeren omdat ik het zelf leuk vind", vertelt Raymann. "Omdat ik financieel zo afhankelijk was van Tante Es, kreeg ik er minder plezier in. Als ik die jurk aantrok, dacht ik: gaan we weer. Door haar te vernieuwen, maak ik het voor mezelf weer leuk."

Raymann maakt begin volgend jaar zijn musicaldebuut in de voorstelling Hello, Dolly!. Hij wisselt zijn rol af met Paul de Leeuw en zal in de musical te zien zijn naast Simone Kleinsma.