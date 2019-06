De podcast De Brand in het Landhuis van Simon Heijmans en de NTR is donderdag verkozen tot beste podcast van Nederland tijdens de tweede editie van de Dutch Podcast Awards.

De prijzen werden donderdagavond bij BNR Nieuwsradio uitgereikt. De podcast over grootgrondbezitter Ewald Marggraff die om het leven kwam bij een brand in zijn landhuis in Vught, door Heijmans in samenwerking met de NTR gemaakt, werd de grote winnaar. De Brand in het Landhuis werd unaniem door de vakjury gekozen.

Juryvoorzitter Michiel Veenstra noemt de winnaar "de eerste truecrimepodcast van Nederland". "Het meeslepende verhaal en de manier waarop Simon dat vertelt, laat je als luisteraar niet los. Je wordt meegezogen in een bijzonder, waargebeurd verhaal, waarbij elke aflevering een cliffhanger bevat", aldus Veenstra. Hij prijst Heijmans en de NTR voor het populairder maken van de podcast in Nederland.

Er werden prijzen in twaalf verschillende categorieën uitgereikt. Zo won Newsroom van BNR in de categorie Nieuws & Politiek en 30 MINUTEN RAUW van Ruud de Wild werd de winnaar bij Kunst, Cultuur & Muziek. In de categorie Sport werd Live Slow Ride Fast de winnaar en Lamyae Aharouay werd uitgeroepen tot beste host.

De stem van het publiek telde voor 70 procent mee. In totaal brachten 18.805 mensen hun stem uit, wat 10.000 meer stemmers waren dan tijdens de eerste editie.