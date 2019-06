Bridget Maasland heeft een nieuw contract getekend bij RTL. De presentatrice zal de komende vier jaar werkzaam blijven bij de zender, meldt RTL Boulevard donderdag.

Maasland presenteert momenteel de quiz De Zwakste Schakel. De eerste reeks moet binnenkort plaatsmaken voor de talkshow Zomer Met Art van Art Rooijakkers, maar Maasland verwacht op basis van de kijkcijfers dat dit niet het einde van de show betekent. "Gezien het succes van De Zwakste Schakel, krijgt de quiz vast een vervolg", aldus de presentatrice.

Ook neemt ze binnenkort de presentatie van make-overprogramma Hotter Than My Daughter op zich. Dit programma werd eerst gepresenteerd door Gordon, waarna Patty Brard het stokje overnam. Nadat Brard bij Talpa in dienst is getreden, is het de beurt aan Maasland.

Maasland blijft ook te zien in RTL Boulevard. Ze keerde in 2016 terug bij het programma, nadat ze vier jaar op SBS te zien was geweest.

De presentatrice laat donderdag via Instagram weten trots te zijn op haar nieuwe contract.