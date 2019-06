Alec Baldwin wordt geroast in de volgende editie van The Roast, het jaarlijkse comedyprogramma van Comedy Central. De 30 Rock-acteur is de opvolger van Bruce Willis, die vorig jaar het 'slachtoffer' was in de show.

"Geroast worden zal de grootste eer van mijn leven zijn, naast het zijn van een vader en echtgenoot, het zeventien keer presenteren van Saturday Night Live, het winnen van Golden Globes en Emmy's en het werken met Martin Scorsese", zegt Baldwin tegen The Hollywood Reporter over zijn deelname aan The Roast.

Eerder werden naast Willis ook onder anderen Justin Bieber, Charlie Sheen en Donald Trump geroast. De 61-jarige Baldwin imiteert de Amerikaanse president veelvuldig en is daardoor zeer geliefd geraakt bij de veelal Democratische kijkers van het satirische actualiteitenprogramma Saturday Night Live.

De opnames van The Roast, waarin bekende mensen op humoristische wijze worden afgezeken door anderen, vinden deze zomer plaats. Wanneer de show wordt uitgezonden, is nog niet bekend. Sinds 2016 is er ook een Nederlandse versie.