Reisdocumentaire: Floortje naar het einde van de Wereld

20:35-21:30 uur op NPO1

Floortje reist naar een van de meest afgelegen plekken van het Russische Siberië: het eiland Wrangel. Het is een geïsoleerde uithoek in de Noordelijke IJszee waar amper mensen wonen, alleen al omdat hier het grootste deel van het jaar een extreem poolklimaat heerst. Toch heeft het eiland op sommige mensen een grote aantrekkingskracht, vooral vanwege de dieren die hier leven.

Film: Braveheart

20:30-00:10 uur op Veronica

Na de dood van de Schotse koning maakt de Engelse tiran Edward de Stelt aanspraak op de troon. Na de dood van zijn vader wordt William Wallace door zijn oom Argyle opgevoed. William is een volwassen man wanneer hij naar de Schotse hooglanden terugkeert. Zijn enige intentie is om een rustig leven op te bouwen met zijn grote liefde Murron. Wanneer Murron door een landheer wordt vermoord, wordt zijn levenstaak hem duidelijk. Strijden zal hij, tot de laatste Engelsman van de Schotse bodem is verdwenen.

Misdaadserie: Silent Witness

22:20-23:20 uur op NPO1

In de eerste aflevering van seizoen 20 krijgen Nikki en Thomas bezoek van detective Rory Goodchild en immigratiebeambte Pia Butler. Zij hebben een afgesneden vinger meegebracht en vragen om een DNA-onderzoek om te zien of de vinger toebehoort aan de moeder van de 17-jarige Syrische vluchteling Akka Khoury. Akka beweert dat zijn moeder wordt vastgehouden door mensensmokkelaars en dat er nog meer vingers zullen volgen indien er geen losgeld wordt betaald.

Film: Coco avant Chanel

23:15-01:00 uur op NPO2

Op het platteland van Frankrijk wordt het jonge meisje Gabrielle Chanel samen met haar zus achtergelaten in een weeshuis. Wanneer ze volwassen zijn gaan ze naar Parijs, waar ze zingen in kroegen en werk vinden als kleermaaksters. Gabrielle vindt bescherming in de armen van de elitaire Etienne Balsan en verandert in 'Coco', zijn minnares en metgezel. Vastbesloten om een onafhankelijk leven te leiden, start Coco haar eigen kledingzaak, waarbij ze ingaat tegen alle gangbare modeconventies.

Spelshow: Thank You For The Music

20:30-22:00 uur op SBS6

In iedere aflevering nemen drie duo's het tegen elkaar op. Elk duo bestaat uit een vaste teamcaptain - Soundos El Ahmadi, Sanne Hans of Johnny de Mol - en een wekelijks wisselende BN'er. De duo's spelen de leukste muziekspellen, van Pictionary met songtitels en hits verpakt in emoji's tot instrumentale raadsels.