Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Thrillerserie: Strangers

20.25-22.00 uur op NPO2

Wanneer professor Jonah Mulray op de universiteit bezocht wordt door de politie, krijgt hij te horen dat zijn vrouw Megan in Hongkong verongelukt is. Eenmaal ter plekke komt hij al snel tot een schokkende ontdekking. Ondertussen raken de gemoederen in Hongkong verhit wanneer een steenrijke zakenman zich kandidaat stelt als Chief Executive.

Reportageserie: Jaïr in goed gezelschap

22.25-23.05 uur op NPO1

Eva Jineks politiek verslaggever Jaïr Ferwerda gaat solo en duikt de komende weken in de levens van succesvolle ondernemers. Wat maakt hen zo succesvol en hoe blijven ze het zo goed doen? Waarin onderscheiden ze zich en hoe wordt het succes gevierd?

Film: A Million Ways to Die in the West

20.30-22.45 uur op SBS9

Albert (Seth MacFarlane) ontmoet een mooie, mysterieuze vrouw die hem leert schieten als een echte man. Ze worden verliefd. Maar wanneer haar man terugkeert, moet hij laten zien dat er een echte cowboy in hem schuilt.

Film: Red Dawn

20.30-22.20 uur op Veronica

Een Amerikaanse stad wordt wakker met de aanblik van buitenlandse parachutisten die uit de lucht vallen. De Verenigde Staten zijn binnengevallen en hun stad is het eerste doelwit. Burgers worden gevangengenomen en de stad wordt door vijandelijke troepen overgenomen. Vastbesloten om terug te vechten, zoeken jonge dappere mannen hun toevlucht tot de omliggende bossen, waar ze zichzelf trainen tot guerrillastrijders.

Film: Megamind

20.30-22.30 uur op RTL 8

Megamind is de briljantste slechterik die de wereld ooit heeft gekend, maar ook de minst succesvolle. Door de jaren heen heeft hij geprobeerd Metro City op alle denkbare manieren te veroveren. Iedere poging draaide echter uit op een mislukking dankzij superheld Metro Man, die door iedereen aanbeden wordt. De media smullen van de krachtmetingen tussen de twee aartsvijanden en de mooie verslaggeefster Roxanne en haar hulpje, een sukkelige cameraman, hebben er hun handen aan vol.

