Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: Where to Invade Next?

20.50-22.55 uur op NPO3

Michael Moore gaat in Europa op zoek naar oplossingen voor sociaal-economische kwesties in de VS. Gewapend met de Amerikaanse vlag valt hij Europese landen binnen om die vlag daar symbolisch te planten bij de mensen die hij ontmoet.

Hou je van docu's? Bekijk ook deze aanraders op Netflix

Misdaadserie: The Hunters

20.25-22.00 uur op NPO2

Voormalig politierechercheur Erik Bäckström heeft zich teruggetrokken in de bossen van Norrland in Zweden. Wanneer hij besluit een plaatselijke mijnbouwondernemer te helpen, raakt hij betrokken bij een politieonderzoek. Gaandeweg komt Bäckström erachter dat deze door milieuactivisten belaagde man zelf een geheim heeft en dat heeft grote gevolgen.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in juni

Film: Gremlins 2: The New Batch

22.10-0.15 uur op SBS9

Zes jaar nadat de invasie van de Gremlins Kingston Falls op stelten heeft gezet, wonen Billy en Kate in New York. Allebei werken ze in het futuristische complex van de excentrieke miljardair Donald Clamp. In zijn laboratorium wordt er geëxperimenteerd met de mogwai Gizmo, het schattige knuffeldier dat de oorzaak was voor het ontstaan van de Gremlins. Een nieuwe invasie van de kleine monsters lijkt in de maak.

Wil je nog iets meer griezelen? Check dan deze beste horrorfilms gebaseerd op waargebeurde verhalen

Film: Harry & Meghan: A Royal Romance

20.30-22.35 uur op Net5

De film gaat over de relatie tussen de Engelse prins Harry (gespeeld door Murray Fraser) en zijn verloofde Meghan Markle (Parisa Fitz-Henley), een Amerikaanse actrice. Vrienden van het paar brengen Harry en Meghan samen. Waar de twee hun relatie eerst verborgen hielden, kregen ze later wereldwijde aandacht van de internationale media.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix zijn verschenen

Documentaire: Huis van Saud

21:20-22:10 uur op Canvas

Sinds 1932 heeft de onuitputtelijke olierijkdom van het land de Saoedische prinsen absolute macht bezorgd in het koninkrijk en een uitzonderlijke bewegingsvrijheid in het buitenland. De groeiende confrontatie met Iran heeft Saoedi-Arabië echter naar het hart van de crisis in het Midden-Oosten geleid. Het Huis van Saud wordt meer en meer in vraag gesteld. Maar dan dient zich een nieuwe kroonprins aan die belooft het land te transformeren, corruptie wil aanpakken, gewelddadig extremisme afzweert en sociale hervormingen wil stimuleren.