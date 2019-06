De publieke omroep wordt grotendeels reclamevrij. Op NPO1, 2 en 3 zal tot 20.00 uur geen reclame meer te zien zijn. Op de sites van de publieke omroep verdwijnt de reclame helemaal.

Dat zijn de plannen voor de toekomst van de publieke omroep waar de coalitie woensdag overeenstemming over heeft bereikt, melden bronnen aan NU.nl.

NPO3 gaat volledig op de schop. De zender zal op termijn plaatsmaken voor meer regionaal nieuws, maar er is ook ruimte voor experimentele programma's.

De roep om de publieke omroep reclamevrij te maken, klinkt ieder jaar luider en luider, zeker nu de advertentie-inkomsten toch al teruglopen. Als de omroepen geen adverteerders hoeven te trekken, staan de omroepen minder onder druk om zoveel mogelijk kijkers te trekken en dus voorrang te geven aan amusement, is de gedachte.

Door reclame nog wel in de avonduren toe te staan, kiest de regeringscoalitie nu voor een minder duur compromis.

Adverteerders noemen plannen 'onnodig en onwenselijk'

De Bond van Adverteerders (BVA) is "ontzettend teleurgesteld" dat reclame deels verdwijnt van de publieke omroep. Volgens directeur Henriette van Swinderen is het "onnodig en onwenselijk" om tot 20.00 uur geen reclame meer op de buis te laten zien.

Van Swinderen benadrukt dat hiermee een belangrijk communicatiekanaal voor maatschappelijke organisaties en goede doelen verloren gaat. De zendtijd bij de publieke omroep overdag is ook erg belangrijk voor kleinere en startende bedrijven, vanwege de goedkopere reclameblokken. Dit geldt ook voor adverteerders die zich richten op specifieke doelgroepen, zoals ouderen.

'Spotjes hebben ook maatschappelijk nut'

De boodschappen van reclamespotjes zijn niet altijd louter commercieel, benadrukt Van Swinderen. "Denk aan informatie over fraude op internet, mogelijkheden om over te stappen op groene energie of wijzigingen bij ziektekostenverzekeringen."

De Ster, die de reclame bij het omroepbestel verzorgt, is verrast door het besluit van de coalitiepartijen om tot 20.00 uur geen reclame meer op de televisie te laten zien. De stichting komt later met een reactie.

NPO: Plannen zijn wéér harde bezuiniging

De NPO stelt in een reactie zeer ontstemd te zijn, omdat de organisatie niet door het ministerie van de plannen op de hoogte is gebracht. "Als de berichten in de media kloppen, betekent dit opnieuw een forse bezuiniging voor de publieke omroep", zegt een woordvoerder. "Dat gaat dan absoluut ten koste van goede en geliefde programma's en maakt de publieke omroep minder slagvaardig."

Volgens de NPO lijken de plannen ook in strijd met het regeerakkoord "waarin wordt gepleit voor een sterke publieke omroep". "Maar vooralsnog heeft de minister de plannen nog niet bevestigd en wachten we dus nog even af waar hij mee gaat komen."

FNV: Overheid moet NPO compenseren voor misgelopen inkomsten

De overheid moet de NPO gaan compenseren voor de reclame-inkomsten die de publieke omroep straks gaat mislopen, stelt de FNV in een reactie op het plan van de coalitiepartijen.

De FNV laat weten dat de publieke omroep de afgelopen jaren al ruim 250 miljoen euro heeft moeten bezuinigen. "Nog meer geld kan er niet vanaf zonder de kwaliteit en kwantiteit van de programma's aan te tasten. Er zijn in de afgelopen jaren al meer dan zeshonderd banen bij de publieke omroep verdwenen", aldus FNV-bestuurder Martin Kothman. "Door de druk op begrotingen en financiering zijn de arbeidsverhoudingen bij de publieke omroep vergaand verslechterd."

Kothman zegt dat de kijkers, luisteraars en medewerkers van de publieke omroep "niet de dupe mogen worden van een politieke deal tussen de regeringspartijen".

Omroepen hebben minder leden nodig om te blijven bestaan

Naast de aanpassing op het vlak van reclames hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ook besloten de vereiste ledenaantallen te verlagen. Een omroep heeft volgens het nieuwe akkoord 50.000 leden nodig om te blijven bestaan.

Door die maatregel lijken omroepen als WNL en Human gered. Die hebben nu respectievelijk 50.000 en 68.000 leden. Volgens de huidige regels hebben omroepen 150.000 leden nodig om bestaansrecht te hebben.

Het nieuwe vereiste ledenaantal biedt nog geen soelaas voor PowNed. Voor de omroepvereniging met zo'n 25.000 leden dreigt het doek te vallen.

PowNed: Wij hebben vóór einde van het jaar 50.000 leden

PowNed heeft goede hoop dat de omroep onderdeel van het medialandschap kan blijven. Omroepbaas Dominique Weesie heeft er alle vertrouwen in dat PowNed voor het einde van het jaar de benodigde 50.000 leden heeft.

PowNed heeft nu nog de status aspirant-omroep en hoeft door het nieuwe media-akkoord niet meer 150.000 leden te hebben om aanspraak te blijven maken op zendtijd. Een derde daarvan is straks genoeg. "We zijn druk bezig met het opzetten van een grootse ledenwervingscampagne waar we over anderhalve week mee starten", aldus Weesie.

Weesie noemt het systeem met omroepleden hopeloos ouderwets. Volgens hem zou er anders gemeten moeten worden om draagvlak te creëren. "Op Facebook en YouTube zijn wij bijvoorbeeld veruit de grootste. Is dat dan niet genoeg?", vraagt hij zich af.