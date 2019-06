Een fijne schoonfamilie is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In het nieuwe programma Expeditie Schoonmoeder helpt Patty Brard mensen die overhoop liggen met de moeder van hun vriend of vriendin. Brard zelf heeft gelukkig geen ervaring met vervelende schoonouders, maar ze kent wel de andere kant van het verhaal.

"Ik heb zelf altijd goede relaties met mijn schoonmoeders gehad", vertelt Brard in gesprek met NU.nl. De presentatrice was eerder samen met onder anderen Ron Brandsteder en Carlo Nasi en is sinds vijf jaar getrouwd met Antoine van de Vijver. "Vooral op de moeder van Ron en Carlo was ik dol."

Brard vindt het jammer dat ze de ouders van haar huidige echtgenoot nooit heeft kunnen ontmoeten. "Ik zou graag willen weten waar hij vandaan komt. Hij is opgegroeid op de boerderij, zijn vader werkte op het land. We zijn allebei enorm geïntrigeerd door het verschil in onze afkomst: ik uit het verre Nieuw-Guinea, hij van het platteland in Zeeuws-Vlaanderen."

De presentatrice heeft zelf geen contact met haar schoonzoon, omdat ze al enige tijd is gebrouilleerd met haar dochter Priscilla. "In dit programma overzie ik de situatie objectief, ik denk niet dat Priscilla denkt dat ik die objectiviteit zou kunnen opbrengen als ik met haar aan dit programma zou meedoen. It takes two to tango. Dat vind ik ook zo knap aan de kandidaten: dat ze het aandurven om dit op camera te doen."

'Ze dachten: ik ga lekker met Patty op vakantie'

Voor de kandidaten van Expeditie Schoonmoeder was het van tevoren nog een verrassing hoe het programma eruit zou zien. "De deelnemers dachten: heerlijk, ik ga met Patty op vakantie, niet wetende dat we elkaar alleen tijdens gesprekken zouden zien en dat ze bij aankomst naar een eiland worden gebracht waar ze het alleen met elkaar moeten uitzoeken."

En dat werkt wel, stelt Brard. "Zonder die prikkels van buitenaf en het feit dat je ook samen moet zien te overleven, ben je al snel tot elkaar veroordeeld." Zowel de schoonmoeder als haar -dochter of -zoon mogen tien spullen uitkiezen die zij in hun koffer naar het eiland meenemen. Een telefoon is verboden. Basisbehoeften zijn aanwezig, maar de duo's moeten wel samenwerken om een aantal opdrachten te voltooien die zij krijgen.

'Zonder je schoonmoeder zou je je partner niet kennen'

Brard springt bij als zich confrontaties voordoen tussen de schoonmoeder en de schoondochter of -zoon en evalueert ook met hen of de twee elkaar beter zijn gaan begrijpen. "Ik laat ze in de middag en avond hun gang gaan, de volgende dag kom ik er meteen in om te kijken hoe het gaat. Wat opvalt, is dat veel schoonmoeders en de schoonkinderen dezelfde pijnpunten ervaren. Vaak denken ze over elkaar: je bent niet eens familie, dus waarom zou ik dit gedrag pikken?"

Brard begrijpt die gedachte wel. "Je hebt voor je partner gekozen, niet voor de familie die je erbij krijgt. Ik kan me voorstellen dat je daar lichter over denkt dan over je eigen familie. Aan de andere kant: je schoonmoeder heeft jou de liefde van je leven geschonken, zonder haar zou je je partner niet eens kennen."

Brard wil alvast verklappen dat in alle vier de gevallen de relatie tussen de schoonmoeder en haar schoonzoon of -dochter is verbeterd. "Het zijn misschien nog niet de beste vrienden, maar ze zijn weer on speaking terms. De basis voor een betere verhouding tussen de twee is gecreëerd."

Expeditie Schoonmoeder is vanaf donderdagavond om 20.30 uur te zien op TLC.