René Moerland is verkozen tot nieuwe hoofdredacteur bij NRC. Tijdens een vergadering in de Doopsgezinde Kerk in Amsterdam droeg de redactie Moerland voor als opvolger van Peter Vandermeersch.

Vandermeersch kondigde in februari aan dat hij na negen jaar had besloten te stoppen als hoofdredacteur.

Moerland is op dit moment nog werkzaam als correspondent Europese Unie in Brussel. Hij werkt al sinds 2000 bij NRC en vervulde de rol van politiek verslaggever en correspondent in Frankrijk. Als hoofdredacteur van NRC Media gaat Moerland leiding geven aan NRC Handelsblad, nrc.next en nrc.nl.

Moerland werd voorgedragen na een sollicitatieprocedure. Hiervoor moest twee derde van de redacteuren instemmen met het voorstel. De directie van NRC Media moet zijn benoeming nog formeel goedkeuren.

Moerland zegt in een eerste reactie "blij en vereerd" te zijn. "We bereiken een groeiend publiek met journalistiek van vertrouwde waarde en op die weg gaan we verder. Inhoudelijk moet NRC echt een huis zijn voor mensen die graag zelf hun mening vormen", aldus Moerland.