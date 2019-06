Presentatrice, actrice en zangeres Martine Bijl is afgelopen donderdag overleden aan de complicaties van een hersenbloeding, die zij vier jaar geleden kreeg.

Dat laat Maarten van Nispen, woordvoerder van haar familie, weten.

Bijl kreeg in september 2015 een hersenbloeding waar ze jarenlang van heeft moeten revalideren, maar haar taalvermogen bleef onaangetast. Kort daarna kreeg ze een depressie.

Bijl, die de eerste drie seizoenen van Heel Holland Bakt presenteerde, verscheen sindsdien amper in het openbaar. Wel schreef de presentatrice het boek Rinkeldekink over die tijd, dat in november 2018 verscheen.

'Vreemd wezen in mij'

"Er woont een vreemd wezen in mij. Toen ik een kale plek op mijn hoofd had en de deur openstond naar mijn brein, is hij erin gekropen. Sindsdien ben ik me bewust van wat zich in mijn kop bevindt", schreef Bijl onder meer.

"Hij betekent chaos, maar ik noem hem anders, omdat ik op die manier bang voor hem ben. Wie je een naam geeft, daar moet je vriendschap mee kunnen sluiten, als met een huisdier. Daarom heet hij nu E.T., naar de buitenaardse oudemannetjespuber in de film van Steven Spielberg."

Bijl maakte meer dan twintig langspeelplaten en cd's en kreeg daarvoor onder andere een Edison Award. Ook werkte ze mee aan bekende televisieprogramma's als Wie van de Drie en Het Zonnetje in Huis.

Ze was sinds 1992 getrouwd met voormalig acteur en regisseur Berend Boudewijn (82). Bijl is overleden in haar atelier, in het bijzijn van haar familie.