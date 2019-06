Ali B maakt een nieuw programma voor SBS6 waarin hij verschillende vooroordelen onderzoekt.

In Ali's Mensentuin worden de verschillen en overeenkomsten besproken van vijf groepen over wie veel mensen vooroordelen hebben, zoals bikers, minima of sekswerkers.

In de studio zitten de groepen in aparte hokken en is er een plein in het midden. Ali B stelt verschillende vragen, zoals 'Wie heeft er een fobie die zijn leven beheerst?' en 'Wie is er uit de kast gekomen?'. Degenen die zich aangesproken voelen, mogen het plein op stappen.

Het doel van het programma is zoeken naar verbinding en duidelijk maken dat mensen veel meer delen dan ze misschien denken.

Ali's Mensentuin is vanaf maandag 10 juni te zien bij SBS6.