Marco van Basten gaat komend seizoen aan de slag als analist bij FOX Sports.

De 54-jarige Van Basten begint rond de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen. Hij is niet alleen regelmatig te zien als analist, maar wordt ook een vaste gast in het zaterdagavondprogramma De Eretribune, dat gepresenteerd wordt door Jan Joost van Gangelen en Aletha Leidelmeijer.

"Ik heb er zin in", reageert hij in een persbericht. "Ik denk dat De Eretribune goed bij me past door de ruimte die er is om niet alleen te kijken naar de wedstrijden, maar ook naar de ontwikkelingen en actualiteiten eromheen."

Rob Labree, director Programming & Production bij FOX Sports, is trots dat Van Basten het team van analisten komt versterken. "Marco heeft als voetballer een buitengewone staat van dienst en staat bekend om zijn eigen, innovatieve kijk op voetbal."

Van Basten is zondagochtend zelf te gast in De Tafel van Kees, de laatste uitzending van Kees Jansma als presentator. De twee werkten samen bij het Nederlands elftal, toen Van Basten daar trainer was en Jansma perschef.

Het team van analisten bij FOX Sports bestaat verder uit onder anderen Arnold Bruggink en John de Wolf, die hun contract verlengden, en Hans Kraay jr., Kenneth Perez en Ronald de Boer.