Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Film: Alles is Familie

20.25-22.35 uur op NPO 3

Wegens het overlijden van Martine Bijl wordt de laatste film waarin ze te zien was, Alles is Familie (2012), herhaald op televisie. In dit vervolg op Alles is Liefde staat de familie De Roover voor een belangrijk moment in hun leven, waarin moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Winnie wil heel graag kinderen, terwijl haar man zichzelf beter wil leren kennen. Haar broer Charlie wil het liefst helemaal niks doen en zwager Dick wil zijn overleden vrouw terug. Moeder Jeanette (Bijl) is alleen bezig met het vinden van een partner.

Realityprogramma: Mr. Frank Visser: hoe is het nu met?

21.30-22.30 uur op SBS6

Annie was niet blij met de schutting van haar buurman. En Fred en zijn vrouw Lies beschuldigen de buurvrouw ervan hun geliefde vlinderstruik te hebben vernield. De bedreigingen over en weer waren niet mals. Geen wonder dat Frank Visser hier een halt toe riep en de buren elkaar verplicht liet negeren. Viktor neemt een kijkje bij beide partijen en hoort of de rust inmiddels is teruggekeerd.

Komedieshow: De Ramadan Conference

20.35-22.15 uur op NPO1

Najib Amhali, Anuar en Rayen Panday nodigen het publiek uit om samen het vasten te breken. De mannen hebben nog anderhalf uur te gaan, voordat de zon ondergaat. Komische verhalen, improvisaties, sketches en herkenbare typetjes komen aan bod. Een hilarische show maar wel met de boodschap: "Heb je naaste lief!"

Documentaire: De Slag om Libanon

20.25-21.20 uur op NPO2

Danny Ghosen neemt in dit tweeluik de gespannen situatie in Libanon onder de loep aan de hand van gesprekken met inwoners van het land dat hij zelf als vijftienjarige ontvluchtte. Hoe was zijn leven verlopen als hij wel in zijn moederland was gebleven?

Film: Verliefd op Ibiza

20.25-22.20 uur op NPO3

Wat is nou een betere plek om een glamourverjaardag te organiseren dan Ibiza? Dertien mensen, vier verhalen en één eiland. Iedereen komt met een eigen plan naar Ibiza. Maar wat blijkt: in essentie staat iedereen voor dezelfde uitdaging.

Film: The Losers

22.25-00.15 uur op Veronica

De leden van een speciale commando-eenheid zijn in de Boliviaanse jungle voor een missie, maar worden daar verraden en voor dood achtergelaten. Het team besluit wraak te nemen en achter de verantwoordelijken aan te gaan. Ze gaan diep undercover om hun namen te zuiveren en af te rekenen met hun mysterieuze vijand Max.