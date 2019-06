Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Hoeveel ben je waard?

21.30-22.30 uur op SBS6

Viktor Brand doorbreekt voor het vierde seizoen op rij het taboe om over geld te praten en bekijkt samen met financieel coach Femke Hogema en inboedeltaxateur Emiel Geurts de huishoudboekjes van een aantal Nederlanders.

Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in juni.

Realityprogramma: De Roelvinkjes passen op de winkel

20.30-21.30 uur op SBS6

De Roelvinkjes vertrekken naar Voorschoten, waar Walter en zijn zuster Carla van Slagerij Aad van Eijk bijna een burn-out hebben. De Van Eijkjes krijgen wat welverdiende rust, terwijl de Amsterdammers een poging doen de zaak draaiende te houden.

Nog meer realityseries? Bekijk dan dit lijstje met de meest spraakmakende realityshows.

Realityprogramma: Pretty & Single

21.15-22.05 uur op NPO3

Chaya (35) woont samen met haar zoontje in Rotterdam. Ze is werkzaam als jurist in Den Haag, heeft een eigen YouTube-kanaal en is fotograaf. Ondanks haar drukke leven is Chaya altijd op en top verzorgd en draagt ze altijd make-up. Tijdens haar vorige relatie heeft haar zelfvertrouwen een flinke deuk opgelopen, omdat ze veel nare opmerkingen kreeg over haar uiterlijk. Ontdekt Chaya dat er genoeg mannen zijn die haar au naturel prachtig vinden?

Reportageserie: Misdaadcollege

21.35-22.25 uur op NPO1

In 2006 werden er in de Nieuwe Maas verschillende tassen met lichaamsdelen van een jonge vrouw gevonden. Omdat men geen idee had wie het slachtoffer was, werd ze al snel 'het Maasmeisje' genoemd. Het bleek uiteindelijk te gaan om de twaalfjarige Géssica, die door haar vader was vermoord. Hoe wist justitie deze man uiteindelijk op te sporen?

Wil je nog meer true crime-documentaires zien? Bekijk dan dit lijstje van de beste tien op Netflix.

Film: Godzilla

20.30-23.00 uur op Veronica

Boosaardige wezens, versterkt door de wetenschappelijke arrogantie van de mens, bedreigen het voortbestaan van de mensheid. Moeder Natuur slaat terug met haar eigen ultieme wapen, Godzilla, een verwoestende natuurkracht die het in een heftige strijd zal opnemen tegen deze monsters.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix verschenen.