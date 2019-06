Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Misdaadserie: Prison Break

22.00-00.45 uur op FOX (drie afleveringen)

Zeven jaar na wat het definitieve einde van Prison Break leek, werden we twee jaar geleden tóch op een reünie getrakteerd. T-Bag is weer van de partij en heeft informatie waaruit Lincoln en Sara concluderen dat Michael nog leeft. Al zit hij wel weer in de gevangenis, in Jemen deze keer.

Film: The Lone Ranger

20.30-23.30 uur op NET5

De wijze krijger Tonto (Johnny Depp) vertelt over zijn talloze avonturen met de gemaskerde held John Reid (Armie Hammer), een man van de wet, getransformeerd tot een grote legende van rechtvaardigheid. Deze twee enorme tegenpolen worden door het lot samengebracht en moeten leren hun krachten te bundelen om duivelse corruptie en hebzucht te overwinnen.

Documentaire: Bevrijdingsjournaal juni 1944

20.25-20.40 uur op NPO1

Op 6 juni is het precies 75 jaar geleden dat D-Day plaatsvond. Deze dag luidde het begin in van Operatie Overlord, de grootste invasie over zee ooit. Met historische beelden en moderne technieken laat de NOS in zes afleveringen zien hoe zij deze gebeurtenissen toen geduid zou hebben.

Documentaire: 2Doc: Jij bent mijn vriend

20.25-21.40 uur op NPO2

Deze nieuwe documentaire van de makers van Gouden Kalf-winnaar De Kinderen van Juf Kiet volgt de zesjarige Branche, die nét met zijn ouders vanuit Macedonië naar Nederland is gekomen en voor het eerst naar school gaat. Hij spreekt de taal niet en kent niemand. Een vriend vinden blijkt helemaal niet zo eenvoudig te zijn.

Film: Words and Pictures

20.30-22.45 uur op RTL 8

Op een dag daagt de docent Engels Jack Marcus (Clive Owen) de kunstlerares van de school Dina Delsanto (Juliette Binoche) uit voor een 'gevecht' tussen woorden en beelden. De studenten kiezen onderling welke van de twee het belangrijkste is. Ondertussen bloeit er ook een onverwachte romance tussen de twee.