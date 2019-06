Astrid Joosten, die het gezicht is van het consumentenprogramma Kanniewaarzijn en de quiz Twee voor Twaalf, zou ook graag weer een interviewprogramma willen maken. Ze is hierover momenteel in gesprek met omroep BNNVARA.

"Ik heb de laatste tijd weer behoefte om op televisie mensen te interviewen. Het langere gesprek", vertelt Joosten in gesprek met Nouveau. Eerder presenteerde zij onder meer de interviewprogramma's Show van je leven en Oog in Oog.

In het interview stelt de presentatrice dat ze in Eva Jinek een groot voorbeeld ziet, omdat zij alles durft te vragen aan haar gasten en steeds zelfverzekerder wordt. Een dagelijks programma, zoals Jinek presenteert, ziet Joosten echter niet zitten.

"Ik hoef niet elke dag op tv hoor, maar ik ben wel aan zo'n soort verdiepingsprogramma toe. Ik kan dat in deze fase van mijn leven beter dan ooit. Gesprekken daarover zijn gaande met de leiding van BNNVARA."

De presentatrice is inmiddels 61 jaar, maar wil voorlopig haar werk nog niet afbouwen. "Het gaat ook niet om zo'n getalletje, maar om de hoeveelheid energie die je hebt."

BNNVARA laat in een reactie aan NU.nl weten dat deze gesprekken met Joosten inderdaad gaande zijn, maar dat er nog geen concreet nieuws is. De presentatrice zal in de zomer weer te zien zijn in De S.P.E.L.show en in het najaar met een nieuwe reeks van Twee voor Twaalf.