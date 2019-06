Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Dramaserie: Years and Years

21.00-22.00 uur op BBC First

In een politiek en economisch instabiel tijdperk werkt de familie Lyons zich behendig op door de rangen van de Britse elite. Hun levens komen samen op een bizarre avond in 2019, wanneer de mater familias - de populistische politica Vivienne Rook (een rol van Emma Thompson) - live op tv een politiek schandaal veroorzaakt.

Muziekdocumentaire: Top 50 van 50 jaar Pinkpop

21.15-22.50 uur op NPO3

Wordt het de duik in het publiek van Eddie Vedder, de donkere wolken boven Metallica of de monumentale versie van God is a DJ van Faithless? De top vijftig van vijftig jaar Pinkpop, samengesteld door de kijker zelf, laat het Limburgse festival in al zijn verscheidenheid zien, doorspekt met reportages, interviews, onvergetelijke momenten en heel veel goede muziek.

Film: The General's Daughter

21.45-0.20 uur op RTL 7

Paul Brenner (John Travolta) is onderofficier en inspecteur bij de recherche van het Amerikaanse leger. Hij wordt belast met het onderzoek naar de moord op kapitein Elisabeth Campbell. Het slachtoffer, ook een officier, lijkt eerst verkracht te zijn. Na de ontdekking dat er geen sprake is geweest van seksueel geweld, stuiten de onderzoekers op een samenzwering.

Film: Men in Black

20.10-22.00 uur op Veronica

Agenten K. (Tommy Lee Jones) en J. (Will Smith) werken voor een speciale geheime eenheid die zich bezighoudt met buitenaardse wezens op aarde. Telkens wanneer er grote paniek onder de bevolking dreigt uit te breken, worden de 'Men in Black'-agenten op pad gestuurd. K. en J. raken echter verstrikt in een complot met aliens en moeten alles op het spel zetten om de toekomst van het menselijke ras te redden.

Talkshow: Café Hendriks & Genee

22.00-23.00 uur op Veronica

Hélène Hendriks en Wilfred Genee nemen de afgelopen week door. Twee presentatoren die aan elkaar gewaagd zijn ontvangen bekende en onbekende gasten die iets te vertellen hebben. Er wordt teruggeblikt, maar ook alvast vooruitgekeken.

