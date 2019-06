Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide televisietips op een rij.

Comedyshow: Ronald Goedemondt - Geen sprake van

21.30-23.20 uur op NPO1

In 2016 en 2017 speelde komiek Ronald Goedemondt zijn voorstelling Geen sprake van in de Nederlandse theaters. Goedemondt wordt geprezen om zijn aanstekelijke absurdisme en frisse logica. Verwacht ook in deze voorstelling een onnavolgbare stroom van goed geplaatste grappen.

Ben je nog niet uitgelachen? Bekijk dan ook de beste comedyspecials op Netflix

Misdaadserie: Interactieve Detectivenacht

22.55-3.30 uur op NPO2

De kijker kon tot en met 29 mei meebeslissen welke nieuwe detectiveserie zou worden uitgezonden. Dit keer kon er gekozen worden tussen vier series: Unforgotten (seizoen 3), Fearless, Shetland (seizoen 3) en No Offence (seizoen 3). De gekozen serie wordt vervolgens integraal (zes afleveringen) uitgezonden.

Bekijk ook welke nieuwe films en series in juni naar Netflix komen

Film: Public Enemies

20.00-23.00 uur op RTL 7

In de jaren dertig kan niemand bankovervaller John Dillinger (Johnny Depp) en zijn bende tegenhouden. J. Edgar Hoover, de oprichter van de FBI, roept Dillinger uit tot staatsvijand nummer één. Dillinger en zijn bende zijn de mannen van FBI-agent Melvin Purvis (Christian Bale) steeds de baas tijdens wilde achtervolgingen en schietpartijen. Ten einde raad laat Purvis een stel ex-sheriffs uit het Wilde Westen komen, die hij omdoopt tot agenten.

Wil je meer zien van Johnny Depp? Bekijk hier zijn beste rollen

Film: To Wong Foo, Thanks for Everything! Julie Newmar

20.30-22.35 uur op SBS9

Nadat Noxeema Jackson (Wesley Snipes) en Vida Boheme (Patrick Swayze) een prestigieuze dragqueenwedstrijd in New York winnen, ondernemen ze een trip naar het mekka van de glitter en glamour, Hollywood. Om hun goed hart te tonen, nemen ze de jonge, onervaren travestiet Chi-Chi Rodríguez mee op hun reis. Noxeema, Vida en Chi-Chi stranden in een afgelegen dorpje en daar hebben ze nog nooit van dragqueens gehoord.

Bekijk ook dit lijstje met nieuwe films en series die afgelopen week op Netflix zijn verschenen

Film: The Secret Life of Pets

20.30-22.10 uur op SBS6

Max woont in een appartementencomplex in Manhattan. Zijn leven als favoriete huisdier wordt echter op z'n kop gezet als zijn eigenares de bastaard Duke mee naar huis neemt. Als blijkt dat het schattige witte konijntje Snowball een leger van verlaten huisdieren bijeenbrengt om wraak te nemen op alle gelukkige huisdieren, moeten ze hun ruzies even opzijzetten.