Het Indiase film- en platenlabel T-Series heeft als eerste ter wereld meer dan honderd miljoen abonnees op YouTube. Het record is officieel erkend door Guiness, meldt The Hollywood Reporter donderdag.

T-Series heeft een kanaal waarop nieuwe muziek, filmtrailers en interviews worden geplaatst. Bollywood, de filmindustrie in India, is een miljardenindustrie. Er worden meer films in India uitgebracht dan in Hollywood.

T-Series was de afgelopen maanden met de Zweedse YouTuber PewDiePie verwikkeld in een strijd om de meeste abonnees. In maart passeerden beide kanalen vrijwel tegelijk de grens van negentig miljoen subscribers.

Wereldwijd werden stunts uitgehaald om het aantal abonnees voor de Zweed te verhogen. Daarbij werd de slogan 'Subscribe to PewDiePie' gebruikt. Een fan in Nederland verstoorde een uitzending van Late Night met Twan Huys.

Eind april riep de 29-jarige Felix Kjellberg, de man achter het PewDiePie-kanaal, zijn volgers op te stoppen met de acties. Aanleiding daarvoor was de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, waarbij vijftig mensen om het leven zijn gekomen. Brenton Terrant, de verdachte van de aanslagen, zou naar PewDiePie hebben verwezen.