Wilfred Genee begint op 2 juni met de presentatie van de wekelijkse talkshow Café Hendriks en Genee. De presentator is niet bang dat hij niet serieus genomen wordt als hij over andere onderwerpen dan sport praat, vertelt hij aan De Telegraaf.

Genee zegt dat sport wel besproken zal worden in het programma dat hij gaat presenteren met Hélène Hendriks, maar hij vindt dat ze zich moeten verbreden. Hij is daarbij niet bang dat de kijker hem te veel als sportpresentator ziet.

"Bij Humberto Tan dachten mensen ook dat hij maar één kunstje kon. Hij heeft het tegendeel wel bewezen, zou ik zeggen", aldus Genee. Ook meent hij zelf de benodigde ervaring te hebben. "In The Friday Move heb ik vaak politici geïnterviewd. Zij weten al wie ik ben en wat ze van me kunnen verwachten."

Café Hendriks en Genee staat nu voor zes weken in de programmering. Genee hoopt dat het hier niet bij blijft. "Of we hiermee doorgaan, zal de toekomst moeten uitwijzen, maar ik heb niet het gevoel dat dit programma is opgezet met het idee om er na zes afleveringen alweer mee op te houden", besluit hij.