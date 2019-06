Ali B heeft inmiddels ruime ervaring met het verbinden van verschillende typen mensen, en in zijn nieuwe programma Ali's Mensentuin gaat hij dit weer doen. "Het is op mijn lijf geschreven."

Het programma is bedacht door John de Mol, die het vervolgens aan Ali B (volledige naam Ali Bouali) pitchte. De rapper, komiek en presentator vertelt aan NU.nl dat het programma heel goed bij hem past.

"Ik wil altijd verbinden. Mijn oudste zoon wil als hij een mee-eter ziet, deze altijd gelijk uitknijpen. Dat gevoel krijg ik ook als ik zie dat mensen elkaar niet begrijpen, dan voel ik een grote drang om daar iets aan te doen. Ik sta erom bekend mensen bij elkaar te brengen die in eerste instantie niet bij elkaar passen, zoals bij Op Volle Toeren (waarin rapartiesten en oudere Nederlandse zangers elkaars nummers coveren, red.) en daarom dacht John aan mij. Ik ben een Marokkaan met een Nederlandse vrouw, ik heb veel Surinaamse vrienden, ik zit altijd tussen twee werelden in."

In Ali's Mensentuin stelt de presentator persoonlijke vragen zoals 'wie is er weleens eenzaam?' aan vijf verschillende groepen mensen, zoals boeren, bikers en sekswerkers, die ieder in een eigen hok staan. Als zij instemmend op de vraag antwoorden, voegen zij zich bij Bouali om over het onderwerp te praten.

'Heb me nooit door rapwereld laten beperken'

Met het programma wil de rapper het vooroordeel wegnemen dat totaal verschillende groepen mensen niets met elkaar gemeen zouden hebben. "Dat je vooroordelen hebt, kan niemand je kwalijk nemen." Bouali stelt dat er twee soorten vooroordelen zijn. "Gedachten waarover je snel het gevoel hebt: wat zijn die dom, en vooroordelen die je aanhoudt als de waarheid."

Daarom hoopt Bouali dat het programma het beeld van de kijker een beetje verbreedt. "Niet dat je na het kijken met je buren moet gaan praten, maar wel dat je denkt: zit er meer in die persoon, en delen we misschien wel iets?"

Dat mensen snel vooroordelen hebben, heeft Bouali zelf aan den lijve ondervonden. "Toen ik net doorbrak zeiden Marokkanen over me: 'Die is kaas', terwijl Nederlanders dachten dat ik een wolf in schaapskleren was en niet te vertrouwen. Maar ik heb me in de rapwereld nooit laten beperken, anders had ik nooit met Marco Borsato samengewerkt of Op Volle Toeren gemaakt."

Het concept van het programma heeft wel wat weg van Over de streep, een programma waarin Arie Boomsma tussen 2011 en 2013 stellingen voorlegde aan scholieren. Wie zich aangesproken voelde door de vraag, moest over een streep stappen. Bouali stelt dat dit programma toch wel anders wordt.

"Je hebt Arie B en Ali B, daar zit wel een verschil in", lacht de presentator. "Het humorgehalte is hoger, mijn presenteerstijl is anders, ik heb toch een andere benadering. Op de een of andere manier voelen mensen zich bij mij veilig om hun verhaal te vertellen."

Ali's Mensentuin is wekelijks op maandag om 21.30 te zien bij SBS6.