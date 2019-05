Art Rooijakkers is komende zomer tien weken lang elke avond te zien met zijn talkshow Zomer Met Art. Hij presenteert het programma met verschillende bekende Nederlanders, onder wie Ellie Lust en Merel Westrik.

De eerste uitzending van Zomer Met Art is op 17 juni te zien. Hij bespreekt de actualiteit met zijn gasten en wordt elke week door een andere co-presentator bijgestaan.

Naast Lust en Westrik zal ook Gert Verhulst voor een week aanschuiven bij Rooijakkers. Er is ook een rol weggelegd voor presentatrice Gwen van Poorten en radio-dj Bram Krikke, die als verslaggevers gaan laten zien hoe Nederland de zomer beleeft. Daarnaast komt er een huisband die iedere week met een bekende zanger of zangeres zomerhits ten gehore brengt.

Rooijakkers maakte in maart 2018 bekend over te stappen van AVROTROS naar RTL. De presentator was zeven jaar werkzaam bij de publieke omroep. Hij won als presentator van Wie is de Mol? in 2013 de Gouden Televizier-Ring. Bij RTL 4 presenteerde hij tot nu toe onder meer de quiz Holland-België.