Sinterklaas zal dit jaar bij de landelijke intocht in Apeldoorn niet met Pakjesboot 12 arriveren. De boot is namelijk te groot om door het kanaal in de stad te varen, meldt De Telegraaf dinsdag.

Eigenaar Raymond Davis laat aan de krant weten dat het kanaal in Apeldoorn niet groot genoeg is om de pakjesboot te laten varen. Hij vindt het daarom jammer dat er voor de Gelderse gemeente is gekozen.

Ook in 2012, toen de goedheiligman in Roermond arriveerde, moest er voor een ander vaartuig gekozen worden. Pakjesboot 12 was niet geschikt om daar aan te kunnen meren.

De NTR maakte eerder deze maand bekend dat Apeldoorn dit jaar de intocht van Sinterklaas organiseert. De festiviteiten vinden op zaterdag 16 november plaats.