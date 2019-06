Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vanavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: De reis van de vlag van D-Day

20:25-21:10 uur op NPO2

Twee Nederlandse zakenmannen, Bert Kreuk en Theo Schols, kochten ruim twee jaar geleden voor 500.000 euro de Amerikaanse vlag die als eerste aankwam in Normandië op D-Day. Deze documentaire reconstrueert de reis van die vlag.

Dramaserie: Six

20:00-23:40 uur op FOX (4 afleveringen)

Zin om een nieuwe serie te beginnen en heb je de hele avond? FOX staat voor je klaar met Six! De commandant van Team Six, Rip Taggart, neemt een dubieus besluit bij een missie in Afghanistan. Twee jaar later is Rip in handen gevallen van Boko Haram. Zijn voormalige teamgenoten moeten hem redden.

Misdaadserie: Midsomer Murders

20:35-22:10 uur op Eén

We zijn het gewend dat Barnaby in Midsomer Murders zorgt voor orde, maar in deze aflevering is het een burgerpatrouille die boeven aanpakt. Totdat een van deze eigen rechters wordt vermoord en dan is het aan Barnaby en Winter om de moordenaar te vinden.

Film: Panic Room

20:30-22:45 uur op RTL8

Meg Altman (Jodie Foster) verhuist na haar echtscheiding met dochter Sarah (Kristen Stewart) naar een groot herenhuis in Manhattan. De woning heeft een speciale schuilplaats, die bescherming moet bieden tegen indringers. Tijdens hun eerste nacht in het huis moeten Meg en Sarah al meteen van de kamer gebruikmaken wanneer drie gewapende mannen de woning binnendringen, op zoek naar het verborgen fortuin van de vorige eigenaar.

Film: Ferris Bueller’s Day Off

23:15-00:55 uur op Eén

Spijbelen kan Ferris als de beste. Hij beslist om vandaag niet naar school te gaan en neemt zijn beste vriend Cameron op sleeptouw. Ferris weet Cameron ervan te overtuigen zijn vaders Ferrari te 'lenen'. Samen smeden ze een snood plan om ook Sloan uit de les te krijgen. Directeur Ed Rooney kent Ferris' fratsen en heeft ze al meermaals aan den lijve mogen ondervinden. Tot zijn grote spijt is hij er echter nog nooit in geslaagd hem op heterdaad te betrappen.

